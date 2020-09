Wallaby dodelijk aangereden in Putten: ’Niets tekort gekomen’

De wallaby, een kangoeroesoort, was zo’n vijf weken zoek, maar werd woensdagavond verongelukt aangetroffen. Eerder begaf het dier zich onder meer op de Veluwe en werd Jump ook gespot bij Voorthuizen. Wallabies leven normaal gesproken in het wild in Australië.

„Hij ziet er nog wel goed uit, hij is in die vijf weken niets tekort gekomen, hij is niet vermagerd”, vertelt het baasje van Jump tegen Omroep Gelderland.

De 24-jarige Ruben van de Bunt, die eerder ook al Wally moest achterlaten, heeft het dier thuis begraven. „Op het erf, naast onze andere wallaby, bij de zonnebloemen in het gazon.”

