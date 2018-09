"Religie moet uit sport blijven”

„Het is prima dat mensen gelovig zijn, maar in het judo hebben we een bepaalde traditie. Alle judoka’s dragen alleen een judopak en de vrouwen hebben daar een t-shirt onder.” Shaherkani doet vrijdag mee in de klasse boven 78 kilogram. De internationale judofederatie gaf in een eerder stadium aan dat de zwaargewicht niet mee mocht doen met hoofdbedekking, omdat ze dan een blessure zou riskeren. Daarop dreigde de vader van de judoka zijn dochter terug te trekken. Na gesprekken tussen alle betrokken partijen is een oplossing gevonden.

