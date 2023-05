Premium Het beste van De Telegraaf

Oproep dictator aan andere voormalige Sovjetrepublieken Loekasjenko duikt op: ’Er zijn genoeg kernwapens voor iedereen’

Mischa van Diepen

De Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko (foto rechts) is een belangrijke bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin. Ⓒ ANP/HH

Minsk - De Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko ligt niet (meer) in een ziekenhuis in Moskou, maar ontving maandag in Minsk het hoofd van de Russische Centrale Bank. Oppositiepoliticus Valery Tsepkalo wakkerde de gezondheidsgeruchten over Loekasjenko dit weekend aan door te zeggen dat zijn regeringsvliegtuig leeg uit Rusland was vertrokken omdat het omstreden staatshoofd „te zwak was om te vliegen”.