Hoe pakken de EU-buren de corona-exit aan?

In Spanje mochten de kinderen sinds zondag 26 april weer naar buiten, maar voor slechts een uurtje. Ⓒ EPA

Amsterdam - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liet donderdag weten dat bijna de helft van de landen in Europa zijn strikte maatregelen in de strijd tegen het coronavirus ondertussen weer versoepeld. Zeker doordat de verspreiding van het coronavirus in de meeste Europese landen afvlakt, nemen lidstaten de eerste stappen naar lossere maatregelen. Deze zogenoemde ’exit-strategie’ verschilt sterk per land.