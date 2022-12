Premium Het beste van De Telegraaf

Komt Trump voor het hekje voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool?

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Donald Trump loste afgelopen weekeinde alvast een schot voor de boeg en nam de „boeven en tirannen” van de FBI, het ministerie van Justitie en de Democraten op de korrel. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Het wordt spannend in het Amerikaanse Congres deze week. De commissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt, heeft maandag de laatste zitting en volgens voorzitter Bennie Thompson zullen dan de samenvatting van het onderzoeksrapport plus de eerste acht hoofdstukken worden gepubliceerd. Later in de week volgt het hele rapport. Wat staat er naar verwachting in en hoe zullen de Republikeinen - en dan vooral voormalig president Donald Trump - daarop reageren?