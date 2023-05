Politie zoekt nabestaanden na vondst volle urn op het strand

Ⓒ Wijkagenten Monster

MONSTER - De politie is op zoek naar nabestaanden van een overleden persoon van wie de as is gevonden in een volle urn op het strand. Dat melden de wijkagenten van Monster en Ter Heijde (Gemeente Westland) zondag op Twitter.