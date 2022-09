Onderzoek naar gevonden stoffelijke resten in zaak Sumanta duurt langer

Leden van het onderzoeksteam lijken geen enkele twijfel meer te hebben over van wie de resten zijn. Een aantal politiemensen kwamen vandaag weer naar de vindplek om de studente te herdenken en bloemen te leggen.

De stoffelijke resten werden dinsdag gevonden op aanwijzing van Manodj B. (42) die in juli is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het doden van Sumanta en het wegmaken van haar lichaam. Kort na zijn biecht, tijdens een verhoor, konden onderzoekers de stoffelijke resten in Hoorn bergen en overbrengen naar het Nederlands Forensisch Intituut (NFI) voor nader onderzoek.

Een DNA-match zal definitief moeten uitwijzen dat het inderdaad om Sumanta Bansi gaat: „Het betreft een onderzoek dat met de hoogste prioriteit en voortvarendheid is opgepakt. Dit om definitieve bevestiging te vinden van het sterke vermoeden van politie en OM dat het inderdaad om Sumanta Bansi gaat”, aldus een woordvoerder van het OM.

Het OM laat nu weten dat het onderzoek nog enkele dagen in beslag gaat nemen. Eerder was de verwachting dat er vandaag definitieve duidelijkheid zou komen. De politie gaat de komende dagen nog met duikers in de sloot, die grenst aan het bedrijventerrein waar Sumanta naar alle waarschijnlijk ruim vier jaar geleden is begraven, verder onderzoek doen.

Herdenking door politie

Nadat ze op dezelfde plek in Hoorn gisteren nog stoffelijke resten opgroeven, die zeer waarschijnlijk toebehoren aan Sumanta Bansi, bracht een kleine delegatie van politie en justitie woensdag een eerbiedig eerbetoon aan het slachtoffer en haar ongeboren kind. Leden van het onderzoeksteam laten daarmee blijken dat er bij hen geen enkele twijfel meer bestaat over de vraag van wie de gevonden stoffelijke resten zijn. Bij de boom, pal bij de plek waar Sumanta ruim vier jaar lang begraven lag, legden de politiemensen een bloemstuk neer: „Rust zacht”, staat er op een van de linten.

Op de plek die dinsdag, door de voor doodslag op Sumanta veroordeeld Manodj B. werd aangewezen, hielden leden van het onderzoeksteam dat jaren aan de zaak heeft gewerkt een herdenking in stilte: „Dit is wel de plek waar ze begraven lag, een soort van rustplaats. Haar ouders kunnen hier niet zijn. We willen op deze plek Sumanta en omgekomen kindje gedenken en eer bewijzen. Haar ouders zijn op de eerste in onze gedachten”, vertelde een lid van het onderzoeksteam na de herdenking: „Wij zijn ook mensen en we leven zeer met de nabestaanden mee.”