Griekenland eist vanaf 17 augustus negatieve coronatest toeristen

De regel gaat ook gelden voor reizigers uit België, Tsjechië, Spanje en Zweden.

Griekenland bleef tot voor kort relatief gespaard door de wereldwijde corona-uitbraak, maar zondag is in het Zuid-Europese land een recordaantal van 203 nieuwe besmettingen geregistreerd. De regering in Athene wil nu een import van het virus door onder anderen toeristen voorkomen.