Premium Het beste van De Telegraaf

Hoogbejaarde Amerikaan hét symbool van realpolitik Superman of schurk? Henry Kissinger (99) blijft een ’een meer dan levensgrote figuur’

Door Onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

President Donald Trump ontmoet Henry Kissinger in mei 2017. Kissinger, die 100 wordt, diende van 1969 tot 1975 als nationaal veiligheidsadviseur – en vanaf 1973 tevens als minister van Buitenlandse zaken – onder presidenten Nixon en Ford. Ⓒ ANP/HH

Hij wordt op 27 mei 100 jaar, maar deze mijlpaal lijkt slechts een onderbreking van het werk aan maar liefst twee boeken, één over kunstmatige intelligentie en één over strategische bondgenootschappen. Daarnaast is Henry Kissinger druk met het geven van talrijke interviews. Voor even is het weer 1974 toen de destijds ’meest aanbeden man van Amerika’ als superman werd afgebeeld op de cover van weekblad Newsweek. Maar nog meer dan toen luidt de vraag: was Kissinger, de man die jarenlang het buitenland- en veiligheidsbeleid van de Verenigde Staten bepaalde, nu een held of toch een schurk?