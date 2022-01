Premium Het beste van De Telegraaf

Vier verdachten volgden zaak op iPads Liquidatieproces Eris: ’Delano R. maakte films van zijn gangsterleven met zogenaamd romantisch tintje’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Een beveiligde auto arriveert bij de extra beveiligde gerechtsbunker voor aanvang van de inhoudelijke behandeling van het omvangrijke liquidatieproces rond leden van motorclub Caloh Wagoh, het zogeheten onderzoek Eris. Ⓒ ANP

SCHIPHOL - Ze waren soms extreem knullig en amateuristisch in de weer. Desondanks slaagden ze erin om vijf mensen te vermoorden en werden er plannen gesmeed voor nog veel meer liquidaties. ,,Het gemak waarmee werd beslist over leven en dood van anderen is onthutsend en kent nauwelijks zijn weerga.”