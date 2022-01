Liquidatieproces Eris: ’Delano R. roverhoofdman die films van zijn gangsterleven maakte’

Onze rechtbankverslaggever Saskia Belleman is aanwezig bij de zaak. Volg het live via haar tweets onderaan dit bericht.

Het monsterproces met de naam Eris gaat onder meer over vijf moorden, diverse pogingen daartoe, verboden wapenbezit en afpersing. Hoofdverdachte is Caloh Wagoh-oprichter R. Hij zou hebben gefungeerd als moordmakelaar en heeft naar verluidt opdrachten aangenomen van onder anderen Ridouan Taghi en deze binnen de inmiddels verboden motorclub hebben uitgezet.

’Films van zijn gangsterleven’

„Deze man maakte klaarblijkelijk films van zijn gangsterleven, maar lééfde ogenschijnlijk ook in zijn eigen scripts, waarin misdaad zogenaamd een romantisch tintje heeft”, aldus het OM. R. presenteerde zich ook tijdens het proces als maker van documentaires. „Delano R. dacht dat hij onder de radar zaken kon doen met de grootste criminelen”, zei de officier van justitie, „terwijl hij ondertussen aan tafel zat bij productiemaatschappijen om films te maken over de misdaden die hij pleegde.”

Volgens justitie werkte R. „een dodenlijst” af voor Ridouan Taghi, „Neerlands meest gevreesde crimineel.” De samenwerking tussen beiden is „in vele opzichten catastrofaal geweest”, aldus het OM.

„Het gemak waarmee beslist werd over leven en dood van anderen is onthutsend en kent nauwelijks zijn weerga”, zei de officier van justitie dinsdagochtend. „Naast de gruwelijke feiten is het gebrek aan professionaliteit en soms de onverholen knulligheid bij het plegen en voorbereiden van een groot deel van de delicten, ronduit bizar te noemen.”

Taghi staat niet terecht in Eris

Taghi staat in ’Eris’ niet terecht omdat hij al wordt vervolgd in een vergelijkbaar megaproces over onderwereldmoorden, Marengo. Of hij alsnog wordt aangeklaagd voor de moorden in Eris hangt volgens justitie af van de loop en uitkomst van Marengo.

Een beveiligde auto arriveert bij de extra beveiligde gerechtsbunker voor aanvang van de inhoudelijke behandeling van het omvangrijke liquidatieproces rond leden van motorclub Caloh Wagoh, het zogeheten onderzoek Eris. Ⓒ ANP

Delano R. is volgens justitie een belangrijke leverancier geweest van een groot deel van het bewijs tegen hemzelf en zijn medeverdachten. Na zijn arrestatie in november 2018 vond de politie een forse reeks door R. gefilmde en bewaarde geheime chats, onder meer over dodenlijsten en afzonderlijke liquidaties. „De vondst was haast te mooi om waar te zijn”, zei de officier van justitie daarover.

Kroongetuige

Taghi is geen verdachte in Eris, maar wel in het andere megaproces Marengo. De twee strafzaken volgen elkaar chronologisch op. Marengo ’eindigt’ met de vergismoord op Hakim Changachi begin januari 2017. Eris ’begint’ met de vermoedelijke vergelding voor deze vergissing, de moord op Justin Jap Tjong eind januari 2017. Deze moord zou in opdracht van Taghi zijn gepleegd.

Voor de bewijsvoering beschikt het OM in beide zaken over verklaringen van een kroongetuige. In Eris is dat Tony de G.

Vier verdachten niet in rechtbank door corona-quarantaine

Vier verdachten in het omvangrijke liquidatieproces zijn dinsdag niet in de rechtbank op Schiphol omdat zij in quarantaine zitten, omdat ze besmet zijn met corona of in aanraking zijn geweest met een besmet iemand.

Bij de vier verdachten zijn iPads bezorgd in de gevangenis, zodat zij via videoverbinding de zittingen kunnen volgen. Ook is per koerier de tekst van het requisitoir bezorgd, mocht de verbinding haperen, liet de rechter bij aanvang van de zitting weten.

De inhoudelijke behandeling van de zaak begon eind augustus. De rechtbank hoopt in juli uitspraak te kunnen doen.