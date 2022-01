OM komt met strafeisen in omvangrijk liquidatieproces Eris

Onze rechtbankverslaggever Saskia Belleman is aanwezig bij de zaak. Volg het live via haar tweets onderaan dit bericht.

Het monsterproces met de naam Eris gaat onder meer over vijf moorden, diverse pogingen daartoe, verboden wapenbezit en afpersing. Hoofdverdachte is Caloh Wagoh-oprichter Delano R. Hij zou hebben gefungeerd als moordmakelaar en heeft naar verluidt opdrachten aangenomen van onder anderen Ridouan Taghi en deze binnen de inmiddels verboden motorclub hebben uitgezet.

Kroongetuigen

Taghi is geen verdachte in Eris, maar wel in het andere megaproces Marengo. De twee strafzaken volgen elkaar chronologisch op. Marengo ’eindigt’ met de vergismoord op Hakim Changachi begin januari 2017. Eris ’begint’ met de vermoedelijke vergelding voor deze vergissing, de moord op Justin Jap Tjong eind januari 2017. Deze moord zou in opdracht van Taghi zijn gepleegd.

Voor de bewijsvoering beschikt het OM in beide zaken over verklaringen van kroongetuigen. In Eris is dat Tony de G. Het OM leunt voor het bewijs ook op een reeks zogeheten PGP-berichten (versleutelde berichten) die zijn gevonden bij hoofdverdachte Delano R. Hij zou foto’s en filmpjes hebben gemaakt.

Vier verdachten niet in rechtbank door corona-quarantaine

Vier verdachten in het omvangrijke liquidatieproces zijn dinsdag niet in de rechtbank op Schiphol omdat zij in quarantaine zitten, omdat ze besmet zijn met corona of in aanraking zijn geweest met een besmet iemand.

Bij de vier verdachten zijn iPads bezorgd in de gevangenis, zodat zij via videoverbinding de zittingen kunnen volgen. Ook is per koerier de tekst van het requisitoir bezorgd, mocht de verbinding haperen, liet de rechter bij aanvang van de zitting weten.

De inhoudelijke behandeling van de zaak begon eind augustus. De rechtbank hoopt in juli uitspraak te kunnen doen.