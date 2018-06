Geen slachtofferhulp voor Arjen Robben

Als eerste strafschopnemer nam Van Persie de penalty, hoewel de uitverkochte Amsterdam ArenA graag Arjen Robben achter de bal had gezien. Als een soort van slachtofferhulp werd de naam van de Groninger gescandeerd, nadat de Oostenrijkse scheidsrechter Robert Schörgenhofer de bal op de stip legde na hands van de Noord-Ier Shane Ferguson.

Bayern München

Robben bewoog zich wel even rond de bal en de stip, maar trad zonder mokken terug. Het Nederlandse publiek zag Robben natuurlijk graag scoren na zijn gemiste strafschop in de verlenging van de finale van de Champions League voor Bayern München tegen Chelsea. Zeker na alle negatieve reacties, die hij vervolgens over zich kreeg uitgestort. Maar ze hielden het zakelijk bij Oranje in plaats van aan slachtofferhulp te doen.

Bert van Marwijk

"Ik weet niet of zoiets zou hebben gewerkt”, aldus bondscoach Bert van Marwijk. "Ik geloof niet zo in zulke acties. Volgens mij helpt het Robben niet zoveel als hij nu achter de bal was gaan staan tegen Noord-Ierland.”