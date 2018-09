Kritiek in overvloed

De focus is gelegd op onder meer het politieke schandaal rond de gevangengenomen oud-premier Joelia Timosjenko, de omkopingspraktijken in het Oost-Europese land en het wangedrag van racistische en gewelddadige hooligans.

Nederlandse maatstaven

„Het is ergens wel begrijpelijk dat er over dit soort dingen wordt gesproken”, vindt Evgeniy Levchenko, de Oekraïense voetballer, die in Nederland zijn brood verdiende bij onder meer Vitesse, Sparta en FC Groningen. „Maar ik vind dat het niet in het juiste perspectief wordt gezet. Oekraïne is snel aan het veranderen, maar het is niet terecht om er met Nederlandse maatstaven naar te kijken.”

Corruptie

Voormalig Oekraïens international Levchenko: „Het is duidelijk dat er dingen niet goed zijn in Oekraïne. De corruptie is een groot probleem en ook de politieke situatie is slecht, maar we moeten wel de nuance blijven zien. Die mevrouw, die nu vastzit, is helemaal geen lieverdje. En er komt inderdaad racisme voor in Oekraïne, maar jammer genoeg komt dat in elk land voor. Oekraïners zijn trots op hun land en het doet pijn als vooral de negatieve aspecten worden belicht.”

Unieke kans

Ondanks alles is Levchenko – die tijdens het toernooi dagelijks op de Oekraïense tv te zien is als analyticus – ervan overtuigd dat de miljardeninvestering voor EURO 2012 geen weggegooid geld is. „Ik zie het EK als een unieke kans om het land vooruit te duwen.”

