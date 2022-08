Diamantbuurt opgeschrikt door gigantische explosie, politie houdt rekening met aanslag door criminelen

De politie gaat ervan uit dat het mogelijk om een aanslag door één persoon gaat: „Deze verdachte is gezien in de Lutmastraat en is weggerend in de richting van de Robijnstraat en de Tolstraat. Rechercheurs spreken graag met getuigen die iets hebben gezien op de vroege ochtend van vrijdag 5 augustus. Ook beeldmateriaal is zeer welkom.”

Meerdere bewoners schrokken even na half zes vanmorgen wakker van de enorme klap die een voordeur van een woning in de Lutmastraat compleet verwoestte en waardoor meerdere ruiten in de straat sneuvelden. De politie startte direct met een grootscheeps buurt- en sporenonderzoek.

Daaruit is inmiddels gebleken dat het explosief waarschijnlijk niet aan de voordeur zat maar op de stoep is gelegd. „Dat maakt het voor ons nog even een puzzel wat het beoogde doelwit zou zijn geweest en uiteraard waarom”, aldus de politie. „Per zaak is het aan ons om de achtergronden boven water te krijgen, maar het is van cruciaal belang dat Amsterdammers het aan ons melden als zij iets gezien hebben rond een incident of meer weten over de achtergronden.”

’Dit past in trend van criminelen’

De woordvoerder stelt met nadruk dat de mogelijke aanslag waarschijnlijk niets te maken heeft met de overlastproblemen waarover deze krant eerder deze week berichtte: „In de Telegraaf stond een artikel over de problematiek met jeugd in de Diamantbuurt. Het is goed om te weten is dat dit incident wat ons betreft de jeugdproblematiek overstijgt en het eerder past in de trend dat er met regelmaat explosieven gebruikt worden door criminelen om voor schade te zorgen bij woningen en bedrijven.”

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952