Man (22) in suv rijdt vijf voetgangers dood en ’strooit met bankbiljetten’

In China wordt beweerd dat de man opzettelijk op de menigte inreed. Autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd en ook over een mogelijk motief is nog niets duidelijk.

Het drama speelde zich af op een druk kruispunt in de metropool met 19 miljoen inwoners. Een ooggetuige meldt dat de man eerst wachtende voetgangers bij een stoplicht aanreed en vervolgens omkeerde en nogmaals mensen aanreed.

Een ooggetuige meldt op social platform Weibo dat het vele uren na het ongeval nog steeds druk was met ambulances en politiemensen die onderzoek deden. Naast de vijf doden vielen er ook 13 gewonden, van wie een aantal ernstig. Het ongeval gebeurde in de aanloop naar de viering van het Chinese nieuwjaar, een tijd waarin veel Chinezen hun familie bezoeken.

Het drama was razendsnel trending op Weibo, maar verdween korte tijd later ook weer uit de lijst met populairste onderwerpen. Mogelijk is het onderwerp door het platform naar de achtergrond gedrukt, zeggen gebruikers. Op sociale media werden schokkende beelden van het ongeval gedeeld.