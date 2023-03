Grote meerderheid NAVO-landen haalt NAVO-norm defensiebudget nog steeds niet

Bijna tien jaar geleden spraken NAVO-bondgenoten op de top van Wales af om uiterlijk in 2024 ten minste 2 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) te investeren in Defensie. De illegale annexatie van de Krim door Rusland vormde de aanleiding voor deze afspraak.

Deadline

Maar nu de deadline in zicht is halen slechts zeven van de 30 lidstaten deze NAVO-norm, zo blijkt uit een voorlopige schatting in het jaarverslag van de alliantie. Aanvankelijk leken dat er meer te worden, maar door verandering van het nationaal inkomen halen Kroatië en Frankrijk het net niet. Nederland zit met 1,64 procent inmiddels niet meer bij de club van meest gierige landen. Het kabinet heeft na de Russische invasie van Oekraïne besloten om miljarden extra te investeren in Defensie, volgend jaar haalt ons land daardoor eindelijk de NAVO-norm. Veel lidstaten komen van ver, Nederland bungelde in 2014 met 1,1 procent onderaan.

Griekenland gaf met 3,54 procent van het bbp verhoudingsgewijs het meeste uit aan Defensie, gevolgd door de Verenigde Staten met 3,46 procent. Ook de Baltische Staten en Polen, landen die al jaren waarschuwen voor de Russische dreiging, slagen met vlag en wimpel. Onderaan de lijst staan Luxemburg (0,62 %), Spanje (1,09 %) en NAVO-gastland België (1,18 %). Onze zuiderburen zijn van plan op pas tegen 2035 de NAVO-norm te halen.

De goede kant op

„Steeds meer lidstaten groeien toe naar de NAVO-norm”, stelt secretaris-generaal Stoltenberg vast. „We bewegen de goede kant op, maar het gaat niet snel genoeg.” In totaal hebben Europa en Canada vorig jaar 330 miljard dollar uitgegeven aan Defensie.

Jens Stoltenberg Ⓒ AFP

De Verenigde Staten doen met 723 miljard dollar nog altijd ruim het dubbele. Een andere NAVO-afspraak, dat 20 procent van de Defensie-uitgaven naar nieuw materieel moet gaan, halen bijna alle lidstaten wel. Nederland zit met 23,7 procent in de middenmoot. Alleen Duitsland, België, Canada en Portugal scoren een onvoldoende.

Minimum

Op de NAVO-top van Vilnius in juli wil het bondgenootschap een besluit nemen over een nieuw investeringsdoel. Stoltenberg vindt dat de 2 procent echt het minimum moet zijn. De Noor wil nog niet zeggen wat de nieuwe norm zou moeten worden. „Als de illegale annexatie van de Krim al aanleiding vormde om meer te investeren, dan zou een volle invasie van Oekraïne helemaal reden moeten zijn om het budget te verhogen. De veiligheidssituatie is totaal veranderd. De jaren die komen vormen een uitdaging en de NAVO moet daar klaar voor zijn.”

Londen kondigde vorige week al plannen aan om het defensiebudget te laten groeien naar 2,5 procent van het bbp. Polen wil alle Europese bondgenoten rechts inhalen door dit jaar nog 4 procent te investeren in Defensie.