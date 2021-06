Man schiet twee kinderen (3 en 8) dood in Rome

Na zijn daad verschool de moordenaar, Andrea Pignani, zich in een villa. Hij werd daar omsingeld door de politie. Toen deze na een paar uur een inval deed, bleek dat Pignani met hetzelfde pistool waarmee hij de drie moorden pleegde, zelfmoord had gepleegd.

Een ruzie tussen de vader van de twee kinderen en Pignani is aan de moord vooraf gegaan. Dat beweren althans ooggetuigen. De vader had huisarrest. „Voor een beetje drugs, terwijl die man een pistool had en door niemand werd gecontroleerd. En kijk eens wat hij gedaan heeft!”, riep hij achteraf wanhopig.

Er waren vaak buurtproblemen met de moordenaar geweest en hij had ook mensen met de dood bedreigd.