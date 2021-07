’Superrobot’ in geest van Tijn biedt hoop in strijd tegen kinderkanker

Nicole Bakker en John Emmerik, die hun zoontje Semmy in 2007 verloren aan dezelfde ziekte als Tijn. Ⓒ MATTY VAN wijnbergen

Met zijn nagellak-actie in het ’Glazen Huis’ ontroerde de zesjarige Tijn, die in 2017 overleed aan een zeldzame hersentumor, heel Nederland. Zijn strijd voor een behandeling van deze aandoening wordt nu gevoerd door de ouders van Semmy, die in 2007 op vijfjarige leeftijd bezweek aan dezelfde ziekte als Tijn. Miljoenen euro’s zamelden ze in, mede voor Tijns ’superrobot’.