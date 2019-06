Nieuwe politieauto’s aangepast na klachten

De vierhonderd Mercedessen die zijn geleverd aan de politie worden komende zomer aangepast. Ⓒ Dijkstra BV

DEN HAAG - Nadat een groot aantal agenten had geklaagd over de nieuwe surveillancewagens van de politie, wordt die Mercedes B-Klasse op verschillende onderdelen aangepast. De agenten hadden onder meer kritiek over het gebrek aan ruimte voorin en een slechte vering, waardoor de auto bij hogere snelheden soms contact maakte met de weg.