Winter weg bij FC Toronto

"In samenspraak met Aron Winter hebben wij besloten dat we uit elkaar gaan", laar Toronto in een verklaring weten. "Het was een heel moeilijke beslissing voor ons allebei, maar we geloven dat dit het beste is voor de club. We zijn Winter heel dankbaar voor het werk dat hij heeft geleverd. FC Toronto heeft onder zijn hoede progressie geboekt, maar dat heeft zich helaas niet altijd vertaald in resultaten op het veld en in de ranglijsten. Daarom hebben wij deze beslissing genomen."

Volgende week begint FC Toronto aan de Champions League van Noord- en Midden-Amerika, maar Winter zal dan niet meer aan het roer staan. Winter was sinds januari 2011 in dienst als trainer bij FC Toronto. Tijdens zijn actieve carrière als profvoetballer kwam hij uit voor Ajax, Lazio Roma en Internazionale.