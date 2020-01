Rust voor Nederlander na maanden vechten tegen branden Australië

Mike Dekker, zijn vrouw Jenna en dochtertje Clio. Ⓒ Roel Dijkstra

BRISBANE - De Nederlander Mike Dekker, die zeven jaar in Australië woont en werkt, heeft als een leeuw moeten vechten voor zijn huis in Peregian Springs bij Brisbane. „Daar zijn de branden al in oktober begonnen”, vertelt hij op familiebezoek in Krimpen a/d IJssel, waar hij samen met zijn vrouw Jenna en dochtertje Clio Madelief deze vakantie bijkomt van een maandenlange strijd tegen de vlammen.