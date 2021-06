Duitser verdrinkt bij reddingspoging zoontje

De 6-jarige zoon van de man was zaterdag in het water gevallen toen hij aan het spelen was bij de Regen, een zijrivier van de Donau.

Zijn vader sprong samen met twee kennissen achter de jongen aan, maar moest uiteindelijk door omstanders uit het water worden gehaald.

Reanimatie

De man en zijn zoon waren bewusteloos en zijn ter plaatse gereanimeerd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, waar de vader is overleden. De jongen verkeerde aanvankelijk in kritieke toestand, maar is intussen aan de beterende hand. Ook de twee kennissen van de man moesten naar het ziekenhuis.