WHO: thuis nu eerder besmet dan buiten

In zekere zin is de overbrenging van de straat verplaatst naar het gezin, aldus de noodhulpcoördinator van de WHO in Genève. Het risico van een besmetting loert nu in de eigen vier wanden. In de meeste delen van de wereld vinden daar nu de meeste infecties plaats, stelt hij.

Volgens de WHO is het nodig om personen die ziek lijken, meteen af te zonderen en als ze inderdaad besmet zijn in quarantaine te houden. Alleen als dit is gegarandeerd, kan aan het versoepelen van de strikte maatregelen worden gedacht.