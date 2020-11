Steunbetuigingen na aanslag Wenen: ’Dit is ons Europa’

„Onze vijanden moeten weten met wie ze te maken hebben. We zullen nergens aan toegeven”, aldus Macron.

Merkel

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei dat de stad het doelwit van terroristisch geweld is geworden en dat Duitsland samen met Oostenrijk staat in het gevecht tegen „radicaal-islamitisch terrorisme.”

„In deze vreselijk uren, waarin Wenen het doelwit is geworden van terroristisch geweld, zijn mijn gedachten bij de mensen daar en de veiligheidstroepen die geconfronteerd worden met het gevaar”, aldus Merkel in een verklaring op Twitter. Ze zegt dat het gevecht tegen radicaal-islamitisch terrorisme een „gezamenlijke strijd” is.

Israël en golfstaten

Ook de Israëlische president Reuven Rivlin veroordeelde de aanslag op Twitter. „Onze gedachten en gebeden zijn bij de Oostenrijkers, terwijl we met bezorgdheid naar de verachtelijke terroristische aanslag in Wenen kijken”, zo schrijft hij. Zijn Russische collega Vladimir Poetin noemde de aanslag in een bericht aan de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz een „wrede en cynische misdaad.”

Golfstaten Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben de aanslag „sterk veroordeeld.” Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië zegt alle maatregelen die Oostenrijk neemt om de veiligheid te waarborgen te steunen.

Rutte: een verschrikkelijke aanslag

Minister-president Mark Rutte spreekt op Twitter van „een verschrikkelijke aanslag.” „Namens Nederland heb ik Sebastian Kurz zojuist onze onvoorwaardelijke steun betuigd met de slachtoffers, hun families en de Oostenrijkse regering bij het verwerken van deze afschuwelijke daad.”

Nederland staat pal achter #Oostenrijk en rouwt om de slachtoffers, zo twittert minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). „Weer een terroristische aanslag. Deze keer komen de afgrijselijke berichten uit Wenen. Terreur kent helaas geen grenzen en daarom zullen we samen nooit accepteren dat terrorisme wint”, stelt hij.

De Nederlandse ambassadeur in Oostenrijk roept mensen in Wenen op om binnen te blijven. „De politie-inzet in Wenen gaat nog door. Als u in de stad bent, blijf binnen!”, schrijft Aldrik Gierveld op Twitter.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de situatie op de voet te volgen en zoekt uit of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers. „Bent u in Wenen? Volg de instructies op van de lokale overheid”, luidt het advies.

Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken van Duitsland betuigde steun aan buurland Oostenrijk. „Onze gedachten zijn bij de gewonden en de slachtoffers in deze moeilijke uren”, schreef het ministerie op Twitter.

Amerika

Ook Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden en de nationale veiligheidsadviseur van president Donald Trump hebben gereageerd op de aanvallen, die vooralsnog twee slachtoffers het leven hebben gekost.

„We moeten ons verenigen tegen alle haat en geweld”, schreef Biden op Twitter. De Democraat noemde het schietincident een „gruwelijke terroristische aanslag.” „Er is geen rechtvaardiging voor haat en geweld als dit”, zei de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Robert O’Brien namens het Witte Huis.

Bondskanselier van Oostenrijk Sebastian Kurz bedankt op Twitter alle hulpdiensten. Kurz zegt blij te zijn dat er al een dader is geëlimineerd. „We zullen ons nooit laten intimideren door terrorisme en zullen deze aanvallen met alle middelen bestrijden.” Ook maakt hij bekend dat het leger wordt ingezet. „Het hele land is in gedachten met de slachtoffers, gewonden en hun families, aan wie ik mijn diepste deelneming betuig.”

’Sterker dan haat en terreur’

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commise, laat weten geschokt en verdrietig te zijn na de aanslag. „Europa is volledig solidair aan Oostenrijk. We zijn sterker dan haat en terreur.”

Bij de aanslag maandagavond in het centrum van Wenen kwamen vier mensen om het leven en raakten zeker vijftien mensen gewond, een van de daders werd doodgeschoten door de politie.

Achter de aanslag zit volgens de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer een radicaal-islamitisch motief, zo heeft hij dinsdag gezegd. De doodgeschoten dader sympathiseerde met de terreurbeweging Islamitische Staat (IS), aldus Nehammer.

De afgelopen weken vonden er meerdere aanslagen plaats in Frankrijk. De Franse leraar Samuel Paty werd onthoofd nadat hij spotprenten van Charlie Hebdo in de les besproken had. Twee weken later waren er aanslagen in Nice en Avignon en werd een bewaker van het Franse consulaat in Saudi-Arabië neergestoken.