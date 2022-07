Asielopvang: meedoen aan de verdeelsleutel of ’t mes op de keel

Premium Binnenland

Nederlands charmeoffensief om Marokko veiligelanders terug te laten nemen

Nederland is bezig met een charmeoffensief in Marokko in de hoop dat het land meer kansloze asielzoekers terugneemt. Na jaren van confrontaties en dichte deuren gooit het kabinet het daarmee over een andere boeg. Maar vooralsnog zonder resultaat.