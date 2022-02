Politie schorst medewerker na mogelijk grensoverschrijdend gedrag

De medewerker kan voorlopig niet meer in politiegebouwen- en systemen komen. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de Landelijke Eenheid onderzoekt de zaak, laat de politie weten. Hoelang dat onderzoek gaat duren, is niet bekend. Wel zegt de politie dat het belangrijk is dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt.

Over de politiemedewerker, die geen leidinggevende functie had, zijn rond de tien meldingen binnengekomen. Dros zegt dat hij de moed waardeert van degenen die naar voren zijn gestapt. „We nemen de meldingen uiterst serieus, onderzoeken ze zorgvuldig en nemen passende maatregelen. Het onderzoek loopt echter nog en we kunnen niet voortijdig conclusies trekken.”