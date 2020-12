Bedenker nieuwjaarsduik overleden: ’Zijn met Ok (90) een grootheid verloren’

Door Unox werd Van Batenburg begin deze eeuw tot ’duikmeester’ benoemd. Dat was een eretitel die hij met trots droeg. Ⓒ MOOIJ, MARTIN

Bloemendaal - In verzorgingshuis De Rijp is dinsdagavond op 90-jarige leeftijd Ok van Batenburg overleden. Met zwemclub Njord ’59, waarvan hij mede-oprichter was, was de geboren en getogen Bloemendaler de initiator van de eerste nieuwjaarsduik op 1 januari 1960 in Zandvoort.