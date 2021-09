Man zakt met steekwonden op straat neer in Vaals: verdachte (40) opgepakt

Het slachtoffer is afkomstig uit dezelfde plaats. De steekpartij vond plaats in een woning aan de Bosstraat. Na het geweld wist de man nog naar buiten te lopen, maar hij zakte op straat in elkaar en is door ambulancepersoneel opgevangen en voor behandeling meegenomen naar het ziekenhuis.

De man heeft meerdere steekwonden opgelopen, maar is wel aanspreekbaar.

Conflict

De hulpdiensten werden snel gealarmeerd over de steekpartij. De politie kon een 40-jarige man uit Vaals als verdachte aanhouden. Aan het incident lag een conflict ten grondslag.

De politie is in de directe omgeving een onderzoek gestart.

Nieuws of tips? App naar onze whatsapp tiplijn (of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952).