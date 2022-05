Podcast met Wierd Duk ‘Dwangpolitiek staat steeds meer mensen tegen’

Nu komt minister Hugo de Jonge weer met de ‘dwangpomp’, de verplichte waterpomp. Steeds vaker probeert de politiek – in Den Haag en in Brussel – de burgers met dwang een bepaalde richting in te duwen, constateert verslaggever Wierd Duk in een nieuwe aflevering van de podcast Het Land van Wierd Duk. „Ik spreek nogal wat mensen in het land, keurige burgers meestal, die echt niet meer weten bij wie zij zich politiek nog thuis voelen”, aldus Duk. „Die mensen stemden ooit VVD of CDA maar die overheidsdwang rond – in hun ogen – linkse projecten, staat hen enorm tegen.”