Gears of War-makers op les bij Pixar

”De beweegredenen van Woody hadden gedurende alle drie de Toy Story-films te maken met verlatingsangst, dus daar ging elke film over. Dat is iets waar we nu over nadenken bij het vertellen van onze verhalen. We denken na over de beweegredenen van een personage, hoe we dat kunnen versterken en verwerken in het verhaal,” laat Epic-producer Rod Fergusson weten tijdens een interview.

In het verleden kreeg Epic veel kritiek op de verhaallijnen in hun games. “Sinds we gestart zijn, proberen we om de verhalen te verbeteren. En dit leek ons een natuurlijke manier om een beetje inzicht te krijgen in wat we beschouwen als het beste bedrijf in de industrie, de manier waarop zij hun verhalen vertellen en hoe wij daarvan kunnen leren.”