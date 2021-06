Hoe pooiers gezinnen ontwrichten: ’Als jullie niet zo voor me hadden gevochten was ik nu dood geweest’

Beeld ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Mauritius Images GmbH

Amsterdam - Ouders van seksueel uitgebuite kinderen in Nederland staan vaak alleen. Want waar moeten ze naartoe als hulpverleners en opsporingsdiensten al niet weten hoe ze slachtoffers moeten herkennen en helpen? „Laatst zei mijn dochter: Als jullie niet zo voor me hadden gevochten was ik nu dood geweest.”