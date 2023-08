Oud-premier Thaksin na 15 jaar ballingschap terug in Thailand

Het Thaise leger maakte in 2006 hardhandig een einde aan de regering van de populaire sociale hervormer en premier Thaksin. Hij week in 2008 uit naar het buitenland om vervolging wegens corruptie te ontlopen en leefde sindsdien in ballingschap in onder meer Dubai. De aanklachten tegen hem zijn volgens Thaksin politiek gemotiveerd.

Strafvermindering

In Thailand wordt gespeculeerd dat Thaksin is teruggekeerd omdat hij afspraken heeft gemaakt met de nieuwe regering over strafvermindering. Hij is bij verstek schuldig bevonden in vier strafzaken, waarvan één verjaard is. Thaksin meldde zich daarvoor na zijn terugkeer in zijn thuisland bij het Hooggerechtshof dat hem vastzette.

De zus van Thaksin, Yingluck Shinawatra, die in 2011 zelf premier werd maar drie jaar later werd afgezet door de machtige krijgsmacht, plaatste foto’s van een vliegtuig op TikTok met het bijschrift „de dag waar ik op gewacht heb.” Yingluck leeft zelf ook in ballingschap.

De terugkomst van Thaksin valt op dezelfde dag dat in Thailand door het congres een nieuwe premier wordt aangesteld. Mogelijk wordt Srettha Thavisin de nieuwe leider van Thailand. Hij is een kandidaat van de partij Pheu Thai, waar Thaksin banden mee heeft.