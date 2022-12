Feyenoord doet oude stadionlampen weg: fans kunnen bieden

De lampen zijn overbodig geworden doordat de club is overgestapt op zuinigere led-verlichting, volgens Feyenoord biedt dat ’in onder meer financieel en technisch opzicht veel voordelen’. De oude lampen worden niet bij het grofvuil gezet, ze worden geveild.

En het liep dinsdag tijdens de eerste dag dat er geboden kon worden direct storm. De lampen worden per stuk aangeboden vanaf 94 euro, een verwijzing naar de laatste grote verbouwing van de Kuip in 1994. Binnen enkele uren liep het totaalbedrag op van bijna negentienduizend euro naar het dubbele daarvan. De club had de lampen ook bewust via een veiling aangeboden om de supporters de kans te geven om een historisch item te bemachtigen’.

„De lichtmasten van De Kuip hebben een iconische status in Rotterdam en zijn onlosmakelijk verbonden aan vele magische voetbalavonden. Bij de veiling gaat het niet alleen om de lamp zelf, maar ook het zogeheten armatuur eromheen. Dit is voor iedere Feyenoorder een unieke kans om een stukje historie van De Kuip in huis te halen”, stelt de club.

De lampen wegen vijftien kilo per stuk. Ze werken niet meer en niet alle lampen zijn nog in volledig goede staat of onbeschadigd. Mocht iemand de stadionlamp toch willen gaan gebruiken, dan zal er een compleet ander verlichtingssysteem in moeten worden gezet. De veiling duurt nog tot volgende week, de opbrengst gaat volledig naar de Feyenoord Foundation.

Wie een Kuip-lamp weet te scoren mag eenmalig het stadionterrein op om de aanwinst op te halen.