Facebook lanceert dating-app

De app suggereert daarna andere gebruikers met wie er misschien een klik is, „gebaseerd op jouw voorkeuren, interesses en andere dingen die je doet op Facebook.” Ⓒ REUTERS

MENLO PARK - Facebook stort zich op de datingmarkt. Het bedrijf heeft een platform voor de liefde gemaakt, dat vanaf donderdag beschikbaar is in twintig landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Suriname en Thailand. In de loop van volgend jaar komt Facebook Dating naar Europa.