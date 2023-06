Premium Het beste van De Telegraaf

Drama Alblasserdam Verslagenheid na verdrinken meisje (13) in drukke recreatieplas: ’Ze kon niet goed zwemmen’

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

ALBLASSERDAM - Hoe een 13-jarig meisje zaterdagmiddag in een even drukke als kleine plas in Alblasserdam kon verdrinken, is voor velen een raadsel. De plas staat niet bekend als gevaarlijk, zeggen aanwezigen bij het Lammetjeswiel. Het drama is er niet minder groot om.