Verkrachting en moord op jonge moeder na 42 jaar opgelost: Amerikaan (64) opgepakt

De zestiger, Paul Nuttall, werd in Las Vegas opgepakt op verdenking van het verkrachten en vermoorden in 1980 van de 25-jarige moeder Sandra DiFelice. De zaak bleef decennialang onopgelost, tot het dossier in februari 2021 heropend werd door een gespecialiseerd Amerikaans coldcaseteam. Dna-onderzoek leidde vervolgens naar Nuttall: slachtoffer DiFelice had sporen van de dader onder haar nagels, nadat ze zich destijds hevig had verzet tegen de dader. Een vingerafdruk deed de rest van het werk. Hij zit inmiddels opgesloten in de gevangenis van Clark County in de Amerikaanse staat Nevada.

Sandra DeFelice met haar destijds 3-jarige kind. Ⓒ facebook lvmpd

„We hadden het plezier om het telefoontje te plegen dat elke rechercheur wil maken: dat naar de dochter van Sandra DiFelice”, aldus politiewoordvoerder Jason Johansson van het departement in Las Vegas.

Nuttall stond al bij de politie te boek als verdachte in de zaak, maar het doorslaggevende bewijs ontbrak tot er recent een doorbraak volgde door geavanceerde, nieuwe technologie. Een huisgenoot van DiFelice had Nuttall genoemd tijdens het onderzoek omdat hij zich voor hun huis ophield en had gevraagd ’of hij mocht blijven slapen, omdat hij nergens anders heen kon’, meldt KLAS News. Het kind van Difelice was tijdens de gruwelijke moord, vlak na de kerstdagen, niet thuis.