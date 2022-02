In zijn oorlogszucht heeft Poetin geen tegenstem

Buitenland

Ministerie: nog zeker 141 Nederlanders in Oekraïne

Bij de Nederlandse ambassade in de Oekraïense stad Lviv hebben 141 landgenoten zich geregistreerd als verblijvend in het land. Hoogstwaarschijnlijk zitten er nog meer Nederlanders in het door Rusland binnengevallen Oekraïne. „Dit is de informatie die wij nu hebben”, zegt een woordvoerder van het min...