Perron Den Bosch na ontruiming vrijgegeven, gezochte persoon in Amsterdam aangehouden

Ⓒ FPMB Bart Meesters

DEN BOSCH - De politie heeft woensdagmiddag enige tijd een perron op station Den Bosch ontruimd vanwege een verdachte situatie in een trein die onderweg was. De verdachte persoon is in Amsterdam aangehouden.