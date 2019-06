Iran maakt mogelijk atoombom

De Iraanse president Hassan Rouhani (links) krijgt uitleg van het hoofd van de nucleaire organisatie van het land Ali Akbar Salehi over kerntechnologie. Ⓒ EPA

TEL AVIV - De Iraanse centrifuges, gebouwd naar een Nederlands ontwerp, spinnen weer met gezwinde spoed. Vandaag hebben zij meer dan 300 kilo laagverrijkt uranium geproduceerd en overschrijdt Teheran de grens die is vastgelegd in de nucleaire deal. Duizend kilo is al genoeg voor een atoombom.