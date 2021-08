’Anderhalve meter en mondkapjesplicht middelbare school blijven’

Volgens het demissionair kabinet blijven deze coronamaatregelen nodig omdat een groot deel van de tieners nog niet volledig is gevaccineerd. Volgens de GGD heeft 41 procent van de jongeren momenteel hun eerste prik gehad. Om die reden kunnen de trossen nog niet helemaal los op de middelbare scholen.

Zelftesten

Naast de mondkapjes en anderhalve meter blijven ook de zelftesten aanwezig op de scholen. Ook wordt het bron- en contactonderzoek bij een coronabesmetting aangescherpt. Het risicogericht testen, wat op sommige scholen preventief gebeurde om te kijken of er kinderen zonder klachten toch corona hadden, wordt wel geschrapt.

Bronnen vertellen aan De Telegraaf dat er binnen het OMT veel discussie was over de vraag of de maatregelen in het voortgezet onderwijs helemaal los konden worden gelaten. Sommige OMT-leden vonden dat dit kon, mede door de psychische schade die kinderen hebben als ze niet naar school kunnen. Ook het kabinet wilde aanvankelijk alle maatregelen laten vallen, maar komt daar na overleg met de OMT-leden en het onderwijsveld toch op terug.

Wat het aanhouden van de coronaregels gaat betekenen voor de continuïteit van het onderwijs is nog niet duidelijk. Voor de zomervakantie konden scholieren door de verscherpte afstandsregels in kleinere groepen naar de les komen. Een groot deel van de tieners had hierdoor alsnog voornamelijk onderwijs op afstand. Dat zal waarschijnlijk bij aanvang van het nieuwe schooljaar ook zo blijven.