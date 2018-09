Integratie

Leuk, ik rijd naar de Openbare bibliotheek van Zoetermeer en daar wachten zestig mensen van verschillende nationaliteiten op mij. Afghanen, Iranezen, Turken, Marokkanen. Ze doen allemaal een wanhopige poging om Nederlands te leren, daarbij geholpen door vrijwilligers van Gilde Samenspraak. Nooit van gehoord.

Blijkt een groep 50 plussers te zijn die niet alleen stadswandelingen organiseren en startende ondernemers helpen, maar ook buitenlanders wegwijs maken in de Nederlandse taal en cultuur.

Het wordt een gedenkwaardige avond. Gerda Havertong vertelt in mijn boek dat ze heel emotioneel wordt als haar zusje het Surinaamse gerecht Pom maakt. Ze geeft ook het recept. En nu heeft een Surinaamse mevrouw uit Zoetermeer Pom gemaakt en op een toastje gesmeerd zodat de hele groep ervan kan proeven. “Pfoe, dat was een hoop werk,” zucht ze, maar omdat iedereen zo blij is met de hapjes maakt dat veel goed.

Het was de bedoeling dat de avond over het belang van lezen en schrijven zou gaan. Daar ging het ook over: er zijn nog steeds te veel mensen (ook Nederlanders) die niet goed kunnen lezen en schrijven en hoe moeten die functioneren in deze door internet geregeerde maatschappij als je niet eens je naam kunt intikken?

Een Iranese ingenieur vertelt hoe moeilijk hij onze taal vindt. Ik snap dat steeds beter sinds mijn Engels sprekende partner nu en dan een poging doet.

“Wat erg voor die vrouw, dat ze zo’n naam heeft,” zei hij laatst nog terwijl hij naar Astrid Kerseboom keek. “Hoezo?” vraag ik. “Nou, het is toch erg om Kerstboom te heten?” Tsja, één letter verschil, een wereld anders.

Alle nationaliteiten vertellen me hoe ze hun best doen om de taal te begrijpen. En dat het zo heerlijk is dat er een Stichting Eenvoudig Communiceren bestaat die van moeilijke boeken makkelijk leesbare boeken maakt. “Nu kunnen wij tenminste ook eens iets uit een kookboek maken,” roept een Mexicaanse vrouw. Een Nederlandse man staat op en vertelt. “Je hebt geen idee hoe fantastisch het is om mensen die hier zijn een beetje wegwijs te maken in de Nederlandse taal en cultuur. De dankbaarheid die je krijgt maakt je intens gelukkig. Ik ben gepensioneerd en ik heb niet zo veel meer te doen. Om dan een paar uurtjes per week met deze mensen te werken, heerlijk.”

“En al die negatieve verhalen dan over buitenlanders?” “Ja hallo, daar trekken wij ons echt niks van aan. Kijk nou eens naar dit groepje: heel veel nationaliteiten bij elkaar, een gezellige en ook nog leerzame avond, wat wil een mens nou nog meer?”

Na zulke avonden rijd ik tevreden naar huis en denk ik dat het heus nog wel goed komt met onze maatschappij.

