Een van de slachtoffers in coma Gedetineerde bajes Zaanstad door het lint: medegevangenen met kokendhete olie overgoten

Door Menen Seijkens en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Ogilvan J. ging na een ruzie met drie medegedetineerden in de keuken van de PI Zaanstad compleet door het lint. Hij overgoot hen met kokendhete olie. Ⓒ De Telegraaf, illustratie Petra Urban

Zaanstad - De man die is veroordeeld voor het doodschieten van Gondilio Lowland (19) alias rapper ’Bolle’ uit Amsterdam, is volledig door het lint gegaan in het Justitieel Complex Zaanstad. Ogilvan J. (22) overgoot drie medegevangenen met hete olie. Een van hen raakte daardoor in coma.