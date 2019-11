Erdogan klaagt over VS in aanloop bezoek aan Trump

De YPG-milities zijn door de VS getraind en bewapend in de strijd tegen de extremisten van Islamitische Staat (IS). In de ogen van Erdogan gaat het echter om de Syrische tak van de terroristische Turks-Koerdische PKK. Erdogan gaat woensdag bij Trump in het Witte Huis op bezoek. Hij herhaalde voorts dat Turkije gevangen leden van IS blijft terugsturen naar landen van hun herkomst. Turkije blijft dat volgens Erdogan doen ongeacht of die landen dat nou willen of niet.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik