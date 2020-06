Echtelijke ruzie tussen vaste bezoekers aanleiding voor drama op camping

De 50-jarige vrachtwagenhandelaar Frank D. uit Nijmegen zou zondagavond eerst zijn even oude echtgenote Trien en meteen daarop ook zichzelf hebben doodgeschoten. De politie gaat ervan uit dat er geen anderen betrokken zijn bij het misdrijf en het motief in de relationele sfeer ligt.

Volgens mede-campinggasten liep de ruzie tussen het echtpaar zondagavond in – en op het terras van – de camping-kantine zo hoog op dat het echtpaar besloot terug te keren naar hun caravan met voortent. Andere campinggasten hoorden de twee onderweg schreeuwend tegen elkaar tekeergaan. „Frank liep vloekend en tierend achter zijn vrouw aan”, beweert een kampeerder, die op het terras zat.

Paar knallen in heel korte tijd

Een ander vult aan: „Ze waren nauwelijks in de caravan, of Frank moet de trekker van zijn pistool hebben overgehaald en zijn vrouw hebben doodgeschoten; en vervolgens heeft-ie de hand aan zichzelf geslagen. Dat kan niet anders. We hebben maar een paar knallen in heel korte tijd gehoord.” Hij vindt het niet alleen misdadig dat een man zijn echtgenote doodschiet. „Maar het zit me ook niet lekker dat ik hier met mijn gezin op een camping vertoef waar een mede-kampeerder met een pistool rondloopt.”

Politie en ambulance waren zondagavond kort na de alarmering ter plaatse. Ook een traumahelikopter landde rond half tien bij de camping aan de Lutenkampstraat in het dorpje in het land van Maas en Waal. Maar hulp mocht niet meer baten.

Volgens eigenaar Adri van Ooijen van Camping Groene Eiland waren Frank en Trien al een jaar of drie vaste bezoekers van de camping. „Ze kwamen hier echt voor hun rust en gezelligheid”, weet Van Ooijen. „En ze hielden wel van een biertje. Dat wisten we. Maar of dat van invloed is geweest op dit drama, weet ik niet. Ik ben gealarmeerd toen het kwaad al was geschied”, aldus Van Ooijen.

Het kampeerterrein telt zo’n zeshonderd plaatsen, verdeeld over een aantal velden. Onder de vaste gasten zijn behalve Nederlanders ook veel Belgen en Duitsers. De dodelijke schietpartij voltrok zich op een veld dat plaats biedt aan ongeveer tachtig caravans.

Verwoestende onweersbui

De campingeigenaar betreurt de wijze waarop Appeltern – met nog geen 800 inwoners – nu op deze wijze in het nieuws komt. Van Ooijen: „Ons doel is om als camping altijd ’happy, safe en gezellig’ te zijn. Het is nu alsof we onder een blauwe hemel overdonderd zijn door een verwoestende onweersbui. Niemand heeft deze dodelijke schietpartij zien aankomen. Gelukkig waren de hulpdiensten heel snel ter plaatse, waardoor meteen grote blauwe schermen rond de caravan geplaatst konden worden om pottenkijkers op afstand te houden. Ik denk dat daardoor ook niemand in paniek is geraakt.”