Live | Eis: tramterrorist Gökmen T. ook schuldig aan verkrachting

T. (38), niet aanwezig in de rechtbank, zou het slachtoffer hebben gedwongen tot seksuele handelingen, hebben geslagen en over haar heen hebben geürineerd. Zelf heeft hij toegegeven seks met de vrouw te hebben gehad, maar ontkend haar te hebben verkracht. De handelingen die hij verrichtte, waren volgens hem op haar verzoek.

T. kreeg in maart de in Nederland hoogst mogelijke gevangenisstraf, levenslang, voor de tramaanslag in Utrecht. Op 18 maart 2019 opende hij in en bij een tram op het 24 Oktoberplein het vuur op passagiers en voorbijgangers. Vier mensen kwamen om het leven, meerdere mensen raakten gewond. T. bekende de aanslag en ging niet tegen zijn straf in beroep.

Door de levenslange straf die hij eerder kreeg, kon het OM voor de vermeende verkrachting geen extra straf eisen.

Gruwelijke zaak

De Telegraaf sprak eerder uitgebreid met de vrouw. Ze vertelde hoe ze Gökmen ontmoette in het drugsmilieu. Op een nacht, in juli 2017, vergreep hij zich aan haar. „Ik denk dat hij heel lang niet geslapen had. Hij was een heel ander mens die nacht. Ik zag de duivel in hem. De hele nacht heeft het geduurd. Ik verstijfde, kon niks doen. Ik wist niet hoe ik hem uit mijn huis kon krijgen. Pas om zeven uur ’s ochtends ben ik gaan gillen. Toen schrok hij en vertrok met slaande deuren. Ik belde een vriend die eiste dat ik onmiddellijk de politie zou bellen. Ze kwamen, maar weet je hoe mijn huis eruit zag? Die nacht had hij er een puinhoop van gemaakt. Je bleef vastplakken aan de vloer door de viezigheid. Whisky, appelsap, limonade overal. Hij had allemaal flessen over me leeggegoten. Ik had een dik oog. Hij had in mijn hoofd gebeten. De wasmand was kapot gegooid. Ik was heel angstig, die ochtend.”

Gökmen T. werd opgepakt en kreeg gelijk drie keer negentig dagen voorarrest. Daarna kwam hij tijdelijk op vrije voeten. „Ik was doodsbang”, zegt zijn ex. „Eigenlijk wilde ik hem vermoorden. Daarom lokte ik hem naar mijn huis, ik had een mes klaarliggen. Maar hij kwam samen met iemand anders en toen heb ik ze eruit gedonderd. Daar ging mijn plan.”

Achteraf dacht ze: had ik het maar gedaan. Dan was ze achter de tralies beland, maar vier mensen hadden nog geleefd.

Tramaanslag

De vrouw werd op 18 maart 2019 hard met het verleden geconfronteerd toen ze op de radio hoorde over de tramaanslag. De politie kwam bij haar langs om te vragen of zij wist waar Gökmen zich verborg. Op dat moment was de klopjacht op de dader nog gaande, iedereen in Utrecht moest binnen blijven en de straten waren vol politie en leden van de Dienst Speciale Interventies. Ze werd in een auto naar het bureau gebracht. „Het was duidelijk dat ze dachten dat ik wel wist waar Gökmen zich verborg. Daar was ik woest over. Hoe durfden ze me dat te vragen, ik was zelf slachtoffer en moest zelf beschermd worden! Ik moest hard huilen en ze schrokken. Toen kwam er een lieve agente naar me toe en die zei: hij is gepakt.”

Op de binnenplaats van het bureau werd de vrouw onverwachts met Gökmen geconfronteerd op het moment dat de arrestant in een politieauto werd binnengebracht. Ze sprong op de wagen van hem af en begon te schreeuwen, vertelde ze. „Het liefst had ik hem in elkaar geslagen. De politie greep me hardhandig beet: ’Niet doen, niet doen!’ Hij heeft me wel gezien. Hij is met mij in zijn hoofd de cel ingegaan. Die gedachte geeft me wel een kick.”

De verkrachting en de aanslag hebben haar veranderd. Ze is snel boos, heeft nare dromen en voelt zich schuldig. Had ze justitie wel genoeg gewaarschuwd hoe slecht Gökmen werkelijk is? Ze worstelt met de vraag of ze de tramaanslag misschien had kunnen voorkomen. Wel is ze blij dat Gökmen T. niet naar de zitting komt in de Utrechtse rechtbank. Tijdens de terrorismezaak in maart stelde hij zich bikkelhard op tegen de slachtoffers en toonde hij geen greintje spijt van zijn daad. „Misschien kan ik me dan niet beheersen”, zei de vrouw eerder. „Dan vlieg ik dat monster aan.”

