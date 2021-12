Premium Het beste van De Telegraaf

Zorg thuis piept en kraakt door nieuwe coronagolf: ’Niemand wil alleen sterven’

Zoetermeer - De zorg thuis wordt zwaar getroffen in de nieuwe coronagolf. Er is veel ziekte onder het personeel én de cliënten. De zorgvraag wordt door corona complexer en de doorstroom naar verpleeghuizen stagneert, stelt wijkverpleegkundige Caroline Gootjes. De Telegraaf liep een dag mee met Gootjes, die in Zoetermeer een team van twintig verpleegkundigen en verzorgenden aanstuurt. „In elk pad van de begraafplaats liggen cliënten die ik ken.”