Vijf mannen vervolgd voor koffermoord

Alvarez y Pena verdween op 28 juli. Vijf dagen later werd zijn in stukken gesneden lichaam gevonden in de kofferbak van een geparkeerde auto in Dordrecht. De lichaamsdelen waren in koffers gestopt.

Uit angst voor wraakacties belde hoofdverdachte Abdi B. (26) zelf de politie. Hij bekende Alvarez met een smoes naar een geleende woning aan de Zevenkampsering in Rotterdam te hebben gelokt. Daar zou het slachtoffer zijn vastgebonden. B. zou ’compensatie’ hebben geëist voor een vermeende steekpartij, waarbij zijn broertje in opdracht van Alvarez zou zijn neergestoken.

Doodgestoken en in stukken gezaagd

Na de belofte om te gaan pinnen zou Alvarez van zijn boeien zijn ontdaan. Hierop zou hij de hoofdverdachte hebben aangevallen, waarop deze hem zou hebben doodgestoken. Met een zaag werd het lichaam vervolgens in een opblaaszwembad in de huiskamer in stukken gesneden.

B. claimde alleen te hebben gehandeld, maar het OM denkt dat hij hulp kreeg van vier andere verdachten: Burhan A. (18), Ali Y. (23), Mustafa B. (26) en Khalil Y. (20).

Dna

Van Mustafa B. en Khalil Y. werd dna gevonden op enkele voorwerpen die volgens het OM werden gebruikt bij de moord. Het gaat onder meer om een alarmpistool, snijwerende handschoenen met daarop tevens bloedsporen van Alvarez, vuilniszakken en een watertrekker uit de woning waar het slachtoffer werd doodgestoken.

Beide mannen ontkennen betrokkenheid bij de moord. Ook Burhan A. en Ali Y. zeggen niks te maken met de gewelddadige dood van het slachtoffer.

’Gruwelijke zaak van de buitencategorie’

Niettemin denkt het OM, mede dankzij verklaringen van een anonieme getuige, te kunnen bewijzen dat alle vier een rol hadden bij de „gruwelijke zaak van de buitencategorie.” De getuige, die wordt beschermd, wees Ali Y. aan als één van de twee mannen die bij de steekpartij aanwezig waren. De naam van de andere persoon noemde hij niet. „Ze hebben hem geslagen en daarna neergestoken”, citeerden de officieren van justitie de getuige, van wie de identiteit wordt afgeschermd.

In het onderzoek werden in totaal acht mannen opgepakt. Drie personen zijn eerder vrijgelaten. Zij krijgen waarschijnlijk binnenkort te horen dat ze niet langer worden gezien als verdachte. De advocaat van één van hen vernam onlangs van het OM al het ’voornemen’ om zijn cliënt niet te vervolgen.

Op 12 juli wordt de rechtszaak hervat. Het daadwerkelijke strafproces wordt mogelijk pas in 2023 gehouden.