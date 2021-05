Winkelbrand Den Haag aangestoken: ’Buurtbewoners zagen twee jongens met jerrycans’

Zeven bewoners zijn gecontroleerd in de ambulance. Vijf van de slachtoffers, waaronder de baby, zijn daarna vervoerd naar het ziekenhuis vanwege het inademen van rook. Een van hen had ook nog een hoofdwond.

„Het is heel heftig want deze brand is aangestoken. Mensen hier in de straat hebben twee jongens bij het pand gezien die met jerrycans liepen. Dat je dan zo met je baby moet vluchten is hier heel hard aangekomen”, aldus een wijkbewoner.

In totaal werden zes woningen ontruimd. Voorlopig zijn twee huizen onbewoonbaar waaronder dat van het jonge gezin. „Het is echt een geluk bij een ongeluk dat hier zo alert is gereageerd door een omwonende. Je moet er niet aan denken hoe dit afgelopen had kunnen zijn.”

De brand brak rond 00.20 uur uit, en het vuur sloeg over naar een bovenliggende woning. Op dat moment waren de bewoners thuis, de meeste lagen te slapen. Een alerte buurtbewoner waarschuwde direct de bewoners van de omliggende panden. In totaal zijn zes huizen ontruimd. Volgens de woordvoerder kunnen de bewoners van ten minste twee woningen voorlopig niet terugkeren. „We bekijken of de anderen dat wel kunnen.” Hij kon niet zeggen hoeveel mensen precies zijn geëvacueerd vanwege de brand. De brand was in de loop van de nacht onder controle.

Petje

Volgens de politie meldde de alerte buurtbewoner dat hij rond 00.15 uur twee donker geklede personen bij de winkel zag staan. Een van hen droeg een petje. Kort daarna hoorde de buurtbewoner het geluid van brekend glas en direct daarna vatte de winkel vlam. Vervolgens zag hij de twee wegrennen richting de Neuhuyskade. Direct rende hij zelf de straat op om omwonenden te waarschuwen. Drie passanten hielpen hem daarbij.

„Wij doen nu uitgebreid onderzoek in de buurt en hopen dat mensen ook beelden van hun camera’s of de digitale bel aan de voordeur waar camera’s opzitten kunnen delen. Ook hopen we dat mensen in de buurt nog iets verdachts hebben gezien of gehoord”, laat een woordvoerster weten. De politie stelt alles op alles te willen zetten om de zaak zo snel mogelijk op te lossen. „Hier zijn mensenlevens in gevaar gebracht. We hebben op dit moment nog in onderzoek of dit gericht was tegen de winkel en waarom.”