Door Boko Haram ontvoerde schoolmeisjes na acht jaar teruggevonden

Op 14 april 2014 werden 276 meisjes, van 12 tot 17 jaar, ontvoerd in een school in Chibok, in de Nigeriaanse deelstaat Borno. De kidnapping van Boko Haram leidde wereldwijd tot grote verontwaardiging. Heel wat slachtoffers werden intussen weer vrijgelaten of teruggevonden.

Ruim acht jaar later zijn opnieuw twee jonge vrouwen aangetroffen. Generaal Christopher Musa, de militaire commandant van de soldaten in de regio, verklaarde tijdens een persconferentie dat de twee vrouwen op 12 en 14 juni op twee verschillende plaatsen werden ontdekt. „We hebben veel geluk dat we twee van de Chibok-meisjes hebben teruggevonden”, zo klinkt het.

De eerste vrouw, Hauwa Joseph, werd op 12 juni met andere burgers in de buurt van Bama aangetroffen nadat het leger een kamp van Boko Haram had aangevallen. Mary Dauda werd twee dagen later teruggevonden in de buurt van het dorp Ngoshe, aan de grens met Kameroen.

"Niemand zorgde voor ons"

„Ik was negen jaar toen we werden ontvoerd in onze school in Chibok. Ik ben onlangs getrouwd en heb een kind gekregen”, verklaart Hauwa Joseph aan de verslaggevers. Haar man werd gedood tijdens de inval van het leger. „We werden in de steek gelaten, niemand zorgde voor ons. We kregen geen eten.”

Mary Dauda, die achttien was toen ze ontvoerd werd, zegt dat ze met verschillende Boko Haram-strijders moest trouwen, maar dat ze er uiteindelijk in slaagde om te vluchten. „Alle overgebleven meisjes uit Chibok zijn getrouwd en hebben kinderen. Ik heb er meer dan twintig achtergelaten in het dorp waar ik woonde”, zegt ze.

Van de 276 schoolmeisjes die in 2014 werden ontvoerd, wisten er 57 te ontsnappen en werden er 80 tijdens onderhandelingen met de autoriteiten geruild tegen commandanten van Boko Haram.